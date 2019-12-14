Пожар произошел на складе сыпучих продуктов в селе Акбердино Республики Башкортостан на площади 700 кв. метров, часть горящих конструкций обрушилась.

Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России, передает Day.Az.

"Поступила информация о пожаре на складе сыпучих продуктов на улице Газпромовская, дом 25, в селе Акбердино. Предварительная площадь пожара составляет 700 кв. метров. Произошло обрушения части конструкций", - сказали в МЧС.

Как отметили в пресс-службе, работы ведутся по повышенному номеру сложности.

В ГУ МЧС по региону сообщили об отсутствии угрозы распространения огня на соседние здания. "Здание отдельно стоящее, одноэтажное, угрозы распространения огня нет", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших в результате ЧП нет.