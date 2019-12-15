Федеральная торговая комиссия США (FTC) изучает возможность наложения судебного запрета, который не позволит Facebook интегрировать принадлежащие ему сервисы - WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger. Такое решение могут принять по итогам антимонопольного расследования, начатого в отношении Facebook по подозрению в нарушении правил конкуренции, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Регулятор выясняет, не поглощала ли фирма Марка Цукерберга другие компании ради того, чтобы избавиться от конкурентов. В FTC опасаются, что объединенная инфраструктура приложений Facebook сильно затруднит соперничество с ними, пишет The New York Times.

В 2018 году на Facebook пришлось 66% мирового рынка социальных медиа. У Pinterest и Twitter, для сравнения, по 11%. "Чистыми" за прошлый год компания заработала $22,1 миллиарда.

О намерении компании интегрировать техническую инфраструктуру WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger СМИ сообщили в январе. Предполагается, что каждый сервис продолжит функционировать в качестве самостоятельного приложения, однако благодаря объединенной системе сообщений пользователь одного мессенджера сможет переписываться с пользователем другого внутри экосистемы Facebook.

Инженеры Facebook приступили к интеграции в начале года, сообщали источники NYT. Работу могут закончить к концу этого или началу 2020-го.