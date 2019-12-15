https://news.day.az/world/1185633.html В Турции задержаны более 20 нелегалов - спецоперация
В Турции задержаны более 20 нелегалов - спецоперация
В турецкой провинции Текирдаг задержаны 26 нелегальных мигрантов, которые незаконным путем проникли в страну, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно сообщению, нелегалы были задержаны сотрудниками жандармерии.
Из них 17 человек являются гражданами Пакистана, девять - гражданами Бангладеш.
Стало известно, что они собирались покинуть пределы Турции. Мигранты были переданы в соответствующие органы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре