В турецкой провинции Текирдаг задержаны 26 нелегальных мигрантов, которые незаконным путем проникли в страну, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, нелегалы были задержаны сотрудниками жандармерии.

Из них 17 человек являются гражданами Пакистана, девять - гражданами Бангладеш.

Стало известно, что они собирались покинуть пределы Турции. Мигранты были переданы в соответствующие органы.