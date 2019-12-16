Очная ставка с участием экс-президента Армении Сержа Саргсяна и бывшего главы минсельхоза Серго Карапетяна прошла в Специальной следственной службе Армении (ССС), передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Ранее сообщалось, что в начале декабря ССС выдвинула Саргсяну обвинение по пункту 1 части 3 статьи 38-179 ("присвоение или растрата") УК Армении. Он обвиняется в том, что с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал присвоение, растрату и хищение 489 млн драмов (более миллиона долларов) со стороны группы должностных лиц, также обвинение в хищениях было предъявлено собственнику компании "Флеш" Барсегу Бегларяну, напоминают армянские СМИ.

Защита экс-президента сообщила, не уточняя подробностей, что очная ставка с участием Саргсяна действительно состоялась. В ССС от комментариев отказались.