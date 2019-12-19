Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал чиновников отказаться от употребления слова Brexit после выхода страны из состава ЕС 31 января 2020 года. Об этом в четверг сообщает портал The Huffington Post UK со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным портала, исключив появившийся три года назад термин из государственного дискурса, премьер надеется показать общественности, что процесс выхода остался позади. Правительство также, предположительно, перестанет называть торговое соглашение королевства и ЕС "сделкой", чтобы избежать ассоциаций с предложенной Джонсоном сделкой о "разводе" с ЕС.

"Как только мы покинем союз 31 января - все: сделка будет считаться завершенной, и речь пойдет лишь о будущих отношениях", - сообщил источник.

Среди прочих мер - упразднение министерства по вопросам выхода Великобритании из ЕС (неофициальное название - по вопросам Brexit). Этот факт уже был подтвержден в правительстве. "Сегодня с сотрудниками министерства уже поговорили. Мы очень благодарны им за всю проделанную работу и надеемся, что каждый найдет себя в новой роли", - цитирует издание официального представителя кабмина.

Долгая дорога к соглашению

Билль о Brexit будет рассмотрен новым составом Палаты общин уже в пятницу. Как сообщает телеканал ITV со ссылкой на источники, правительство внесло в законопроект поправки, подразумевающие, что переходный период после выхода из ЕС завершится 31 декабря 2020 года и не будет продлеваться вне зависимости от итогов торговых переговоров с ЕС.

Согласно тексту достигнутого в октябре соглашения о Brexit, переходный период может быть однократно продлен на срок не более двух лет. Как полагают многие британские эксперты, на заключение соглашения о свободной торговле между Великобританией и ЕС одного года будет мало. В конце октября главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что некоторые аспекты будущих отношений между Лондоном и Брюсселем придется согласовывать два-три года, а возможно, дольше. При этом в течение переходного периода Великобритания, несмотря на Brexit, продолжит платить взносы в бюджет ЕС и нести другие финансовые обязательства, однако будет пользоваться большинством преимуществ члена сообщества, потеряв при этом право голоса в ЕС.