Ливни и снегопады в Пакистане унесли жизни не менее 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли в результате обильных снегопадов и проливных дождей в различных районах провинции Белуджистан на западе Пакистана. Об этом пишет в понедельник газета Dawn со ссылкой на данные метеорологов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно этой информации, в отдельных районах Белуджистана объемы выпавших за последние дни осадков побили рекорды 20-летней давности. В международном аэропорту города Кветты из-за непогоды были отменены вылеты нескольких рейсов, в том числе в Саудовскую Аравию.

Ожидается, что снегопад и ливни продолжат идти здесь еще как минимум несколько дней.

По всей провинции нарушено транспортное движение, поезда отправляются и прибывают сюда со значительной задержкой. Сообщается, что автостраду Кхозак-Пасс, связывающую соседние Пакистан и Афганистан, завалило снегом, что привело к образованию автомобильных пробок по обе стороны границы длиной в несколько километров.

Власти отмечают, что число погибших - предварительное, и заявляют о намерении провести эвакуацию жителей пострадавших районов.