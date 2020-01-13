Эрдоган посетит Германию с рабочим визитом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится в ФРГ с рабочим визитом 19 января.

Об этом сообщила администрация турецкого лидера в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Наш президент нанесет однодневный рабочий визит в Германию 19 января", - говорится в сообщении.

О программе визита не сообщается.