https://news.day.az/world/1193537.html Эрдоган посетит Германию с рабочим визитом
Эрдоган посетит Германию с рабочим визитом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится в ФРГ с рабочим визитом 19 января.
Об этом сообщила администрация турецкого лидера в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Наш президент нанесет однодневный рабочий визит в Германию 19 января", - говорится в сообщении.
О программе визита не сообщается.
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