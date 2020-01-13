Германия обсуждает с Ираком вопрос пребывания войск коалиции в стране

Берлин ведет интенсивные консультации с правительством Ирака о продолжении операции международной коалиции против террористической группировки "Исламское государство" в стране, поспешный вывод войск создаст для террористов новые возможности, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Важно, чтобы мы как партнер антиигиловской коалиции продолжали свое участие в ней. Для этого мы продолжаем интенсивные переговоры с иракским правительством. Поспешный вывод может привести к появлению новых возможностей у "ИГ" и атакам с их стороны", - приводит МИД ФРГ заявление министра, сделанное во время визита в Иорданию.

В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов "ИГ" после трех с половиной лет войны с террористической группировкой, которая захватила около трети территории страны. Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большинства действий боевиков.

На территории страны были также дислоцированы базы международной коалиции против "ИГ". В январе парламент Ирака принял решение о выводе иностранных войск из страны после удара по территории вблизи международного аэропорта Багдада, в результате которого был убит глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Удар не был согласован с иракскими властями.