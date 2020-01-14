США могут исключить Китай из списка валютных манипуляторов

США планируют исключить Китай из списка валютных манипуляторов.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в ближайшее время минфином США будет опубликован отчет о разработанном администрацией американского лидера Дональда Трампа решении.

По данным СМИ, заявление не было опубликовано ранее из-за задержки завершения первого этапа торговой сделки США и Китая.