https://news.day.az/world/1193705.html США могут исключить Китай из списка валютных манипуляторов
США могут исключить Китай из списка валютных манипуляторов
США планируют исключить Китай из списка валютных манипуляторов.
Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что в ближайшее время минфином США будет опубликован отчет о разработанном администрацией американского лидера Дональда Трампа решении.
По данным СМИ, заявление не было опубликовано ранее из-за задержки завершения первого этапа торговой сделки США и Китая.
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