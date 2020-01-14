https://news.day.az/world/1193732.html Джастин Трюдо: США должны были предупредить Канаду об атаке на Сулеймани

Джастин Трюдо: США должны были предупредить Канаду об атаке на Сулеймани

В мире, 14 января 2020 07:43 331

Штаты должны были предупредить Канаду перед ударом в районе багдадского аэропорта в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

Об этом в понедельник заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в интервью телеканалу Global News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не получали соответствующего предупреждения [от США]", - сказал он. Отвечая на вопрос, считает ли Трюдо, что США должны были предупредить Канаду об этой операции, премьер-министр ответил: "Конечно".

Необходимо принять все меры для немедленной деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, чтобы избежать новых жертв и не повторить трагедии украинского самолета в небе над Тегераном, добавил он.

"Я думаю, что если бы не было этой напряженности, которая установилась в [Ближневосточном] регионе в последнее время, то эти [погибшие в авиакатастрофе] канадцы сейчас были бы дома со своими семьями", - сказал он. По словам Трюдо, во время конфликтов или военных действий всегда страдают мирные и невинные граждане. "Это напоминание всем нам, что мы должны усиленно работать над деэскалацией ситуации и снижением напряженности, а также поиском решений во избежание будущих конфликтов и гибели людей", - подчеркнул премьер-министр.

Власти Ирана должны каким-то образом компенсировать потерю близких родным погибших в катастрофе борта "Международных авиалинии Украины", добавил Трюдо. "[Представители] всех стран, которые потеряли своих граждан в этой катастрофе, в четверг встретятся в Доме Канады (посольстве страны - прим. ТАСС) в Лондоне", - сказал он. По его словам, в ходе встречи будут обсуждаться следующие шаги, которые должны предпринять эти страны в связи с трагедией в небе над Тегераном. "Я думаю, что [со стороны Ирана] должно последовать полное признание ответственности [за случившееся] и некоторая форма компенсации", - добавил Трюдо.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Инфляция в Венесуэле превысила 7000% 08:24, В мире 70
"Барселона" расторгла контракт с главным тренером 08:11, Спорт 189
Молодой азербайджанец стал феноменом YouTube в Чехии и готовит фильм о Ходжалинском геноциде - ФОТО - ФОТО 08:00, Общество 250
Джастин Трюдо: США должны были предупредить Канаду об атаке на Сулеймани 07:43, В мире 329
Microsoft прекратила техподдержку Windows 7 07:31, Технологии 363
США назвали условия снятия санкций с Ирана 07:19, В мире 482
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов 07:07, В мире 507
Трюдо обсудил с Трампом деэскалацию напряженности на Ближнем Востоке 06:01, В мире 793
В Токио произошло сильное землетрясение 04:29, В мире 1 236
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что 2020 год также будет успешным для нашей страны 03:08, Политика 1 402
США будут сотрудничать с властями Ирака по вопросам сокращения войск 03:05, В мире 1 733
Президент Ильхам Алиев: Реформы позволят, чтобы наше развитие в дальнейшем было еще более успешным 03:00, Политика 1 425
Президент Ильхам Алиев: Наша страна прошла путь развития, равный столетию, и сегодня Азербайджан входит в число сильных стран в мировом масштабе 02:50, Политика 4 655
Цена акции компании Tesla впервые превысила $500 02:01, Технологии 1 706
США могут исключить Китай из списка валютных манипуляторов 00:36, В мире 2 024
Обнародованы планы по проекту транзита азербайджанского газа в Болгарию на 2020 год 00:15, Экономика 2 038
В России назвали причины, по которым Пашинян так яростно защищает фашистов - фильм Евгения Михайлова - ВИДЕО 13 января 23:50, Политика 2 685
ЭТОГО ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ! - ужасы армянского терроризма - ФОТО - ВИДЕО 13 января 23:45, Политика 2 466
В Иране рассказали о втором самолете в небе в ночь крушения украинского Boeing 13 января 23:41, В мире 2 446
Экипаж МКС ужаснулся тем, как горит Австралия - ФОТО из космоса 13 января 23:28, В мире 2 826
Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing 13 января 23:17, В мире 2 655
Ужесточен порядок приема в магистратуру по некоторым специальностям 13 января 22:56, Общество 2 522
Киев направил ноту Тегерану 13 января 22:49, В мире 2 535
ООН призвала к прозрачному расследованию крушения украинского Boeing 13 января 22:42, В мире 2 407
Один из сенаторов отказался от борьбы за пост президента США 13 января 22:35, В мире 2 451
Елизавета II поддержала решение принца Гарри 13 января 22:20, В мире 2 812
Яркий репортаж о Баку на крупнейшем индийском телеканале - ВИДЕО 13 января 22:13, Туризм 2 911
Из самолета Finnair выпал один из членов экипажа 13 января 22:01, В мире 2 794
Совбез ООН принял решение по Йемену 13 января 21:47, В мире 2 658
ДТП на крупном проспекте в Баку - образовалась пробка 13 января 21:33, Общество 3 207
Кабмин изменил правила приема в магистратуру 13 января 21:17, Общество 3 375
В трагическую ночь с 19 на 20 января главари Народного фронта прятались у родни и друзей - очевидец событий специально для Day.Az 13 января 21:00, Политика 3 330
Сергей Лавров рассказал об итогах межливийских переговоров в Москве 13 января 20:51, В мире 2 910
Пять стран обсудят ход расследования авиакатастрофы под Тегераном - Названа дата 13 января 20:46, В мире 2 872
Xiaomi изобрела смартфон с тремя экранами 13 января 20:34, Технологии 2 972
Стороны конфликта в Ливии договорились о режиме перемирия 13 января 20:20, В мире 2 973
Трамп обсудил с Меркель ситуацию на Ближнем Востоке 13 января 20:07, В мире 3 068
Экс-глава Renault Карлос Гон намерен через суд взыскать с компании свою пенсию 13 января 19:54, В мире 3 065
Глава Минэнерго Саудовской Аравии поддержал действия Трампа на Ближнем Востоке 13 января 19:40, В мире 3 146
Свыше 150 МСБ Азербайджана вышли на местные и зарубежные рынки с помощью государства 13 января 19:34, Экономика 3 134
В браузере Firefox появилась новая возможность 13 января 19:27, Технологии 3 158
В Азербайджане нашли новые виды грибов 13 января 19:15, Общество 3 428
Бакинцы увидят бой МакГрегора и Серроне на ринге Лас-Вегаса (R) 13 января 19:13, Спорт 3 255
На Британию обрушится шторм с сильными дождями и ветром 13 января 19:02, В мире 3 359
Сумгайытские события были провокацией армянских националистов - Политолог 13 января 18:49, Политика 3 414
Посла Ирана вызвали в МИД Швеции из-за ситуации с украинским Boeing 13 января 18:42, В мире 3 347
В Китае разбился учебный самолет, есть погибшие 13 января 18:30, В мире 3 363
Бахруз Гулиев: Радикальные группы изобличают получаемые ими гранты 13 января 18:17, Политика 3 344
Президент Ильхам Алиев наградил Васифа Талыбова орденом "Шараф" 13 января 18:14, Политика 3 383
Хошбахт Юсифзаде награжден орденом "Гейдар Алиев" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева 13 января 18:12, Политика 3 459
Эрдоган примет участие в саммите по Ливии 13 января 18:03, В мире 3 503
Президент Ильхам Алиев поздравил канцлера Австрии 13 января 17:56, Политика 3 428
Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани 13 января 17:54, В мире 3 549
Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного Президента Хорватии 13 января 17:52, Политика 4 302
Минэкологии Азербайджана внесло ясность в вопрос вероятных пожаров в лесах 13 января 17:47, Общество 3 617
Германия обсуждает с Ираком вопрос пребывания войск коалиции в стране 13 января 17:40, В мире 3 489
В Китае ввели в строй самый мощный в мире эсминец - ВИДЕО 13 января 17:34, В мире 3 836
Армянский беспредел в российском информационном пространстве 13 января 17:32, Политика 5 208
Траектория успеха Вургуна Векилова - ФОТО 13 января 17:25, Культура 3 907
В Баку пройдет выставка "Кровавая память", посвященная трагедии 20 Января 13 января 17:13, Культура 3 577
МИД России рекомендовал "Аэрофлоту" летать в Тегеран только в светлое время дня 13 января 17:06, В мире 3 661
Иранского посла вызвали в МИД Британии 13 января 16:52, В мире 3 730
Суд отменил смертный приговор экс-президенту Пакистана Мушаррафу 13 января 16:41, В мире 3 818
ГЭЦ Азербайджана обратился к желающим работать на госслужбе 13 января 16:35, Общество 3 974
Минтруда увеличит количество электронных услуг 13 января 16:30, Экономика 3 797
Завершена расшифровка бортовых самописцев казахстанского самолета Bek Air 13 января 16:23, В мире 3 889
В WhatsApp рассылается опасный вирус - предупреждение 13 января 16:16, Технологии 4 209
Трамп решил нанести удар по Сулеймани семь месяцев назад 13 января 16:12, В мире 3 904
"Я не могу ни с чем сравнить, с какой жестокостью убивали и выгоняли азербайджанцев из Армении" - очевидец погромов в Ереване 13 января 16:05, Политика 5 318
Heydər Əliyev yoluna sədaqətin bariz nümunəsi 13 января 15:38, Azərbaycanca 4 046
Муса Гасымлы: Cобытия в Сумгайыте были провокацией Центра и армянских кругов против азербайджанского народа 13 января 15:28, Политика 3 974
На авиабазе в Германии найдены мертвыми двое американских солдат 13 января 15:21, В мире 4 256
В Израиле утонули несколько истребителей 13 января 15:13, В мире 4 470
США объявили Россию и Китай главной угрозой нацбезопасности 13 января 15:05, В мире 4 228
Названы смартфоны с самыми плавными интерфейсами 13 января 15:01, Технологии 4 179
Книга «Иреванское ханство» издана и на немецком языке - ФОТО 13 января 14:57, Общество 4 454
При Президенте Ильхаме Алиеве прошло совещание, посвященное итогам 2019 года - ФОТО - ВИДЕО 13 января 14:55, Политика 17 524
На одном из проспектов Баку будет снижен скоростной лимит 13 января 14:53, Общество 4 439
Стало известно, сколько дней продлятся зимние каникулы в Азербайджане 13 января 14:43, Общество 5 966
Обнародована полная хронология катастрофы украинского самолета в Иране 13 января 14:39, В мире 4 594
Раскрыт секрет названия Xiaomi 13 января 14:35, Технологии 4 662
Издана 94-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель» 13 января 14:30, Политика 4 149
Boeing обрушит экономику США 13 января 14:25, В мире 4 420
Nissan ускорил разработку плана выхода из альянса с Renault 13 января 14:21, Технологии 4 233
Новое правительство Испании принесло присягу 13 января 14:13, В мире 4 271
Во Франции аэротакси CityAirbus совершило первый полет 13 января 14:09, Технологии 4 404
В Баку очищены автомобильные тоннели и подземные пешеходные переходы - ФОТО 13 января 14:05, Общество 4 880
Эрдоган посетит Германию с рабочим визитом 13 января 14:01, В мире 4 371
Названы сроки завершения строительства основной части дороги Баку-Губа-госграница с Россией 13 января 13:57, Общество 4 784
В Азербайджане более 10 тыс. лиц с инвалидностью получили помощь в центрах реабилитации 13 января 13:54, Общество 4 448
Центробанк Азербайджана привлек у банков 150 млн 13 января 13:51, Экономика 4 396
Латвия планирует увеличить число своих солдат в Ираке 13 января 13:48, В мире 4 376
В Москве состоится презентация книги Максима Шевченко «Джемаль от А до Я» 13 января 13:44, В мире 4 527
Прогноз погоды на завтра 13 января 13:40, Общество 6
В Азербайджане созданы все условия для встреч кандидатов в депутаты с избирателями - ЦИК 13 января 13:36, Политика 4 390
В Баку отремонтированы десятки эскалаторов в пешеходных переходах - ФОТО 13 января 13:33, Общество 4 554
Обнародовано число наблюдателей на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане 13 января 13:30, Политика 4 352
Муса Гулиев: Те, кто когда-то чуть не разрушил Азербайджан, теперь хотят провокаций и противостояния 13 января 13:27, Политика 4 375
Фонд Nargis и Samsung успешно завершили проект Technological Embrace - ВИДЕО 13 января 13:22, Политика 4 409
ЕС не считает катастрофу Boeing поводом для санкций против Ирана 13 января 13:17, В мире 4 556
В Баку состоялось открытие выставки "Долина красок" - ФОТО 13 января 13:13, Культура 4 600
Беспорядки в Баку были организованы руководством СССР для оправдания бойни 20 января - Ризван Гусейнов 13 января 13:09, Политика 5 403
Microsoft рекомендует пользователям купить новый компьютер вместо обновления Windows 13 января 13:01, Технологии 4 691
Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана - ФОТО 13 января 12:57, Политика 4 561
Сеул надеется на скорейшее достижение договоренности с США 13 января 12:45, В мире 4 657
На Филиппинах объявили режим бедствия после извержения вулкана 13 января 12:41, В мире 4 688
Sözdə birlik, əməldə təklik - AXCP və Müsavat arasında yeni "savaş" başlanıb 13 января 12:37, Политика 4 603
В Азербайджане проводятся сборы командиров батальонов армии - ФОТО 13 января 12:32, Общество 4 954
Канада надеется получить от Ирана визы для своих представителей 13 января 12:28, В мире 4 721
Парвиз Шахбазов: 2020 год станет началом нового этапа в развитии возобновляемой энергетики в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ 13 января 12:24, Экономика 5 040
Азербайджан и Италия обсудят экономическое сотрудничество 13 января 12:20, Экономика 4 718
Вышел в свет 32-й номер научно-публицистического журнала «Азербайджанские ковры» - ФОТО 13 января 12:17, Культура 4 675
Ливни и снегопады в Пакистане унесли жизни не менее 14 человек 13 января 12:13, В мире 4 726
В Азербайджане выпал снег - до 8 см 13 января 12:09, Общество 5 675
США планируют отказаться от использования китайских дронов 13 января 12:05, В мире 4 821
В Грузии призывают не использовать воздушное пространство Ирана и Ирака 13 января 12:01, Общество 5 006
В минтруда и соцобеспечения населения Азербайджана новое назначение 13 января 11:57, Общество 5 381
США и Турция обсудили усиление роли НАТО на Ближнем Востоке 13 января 11:54, В мире 4 819
В Театре оперы и балета с большим успехом прошел показ оперы "Лейли и Меджнун" - ФОТО 13 января 11:51, Культура 4 975
МЧС Азербайджана выдало положительные заключения по сотням зданий 13 января 11:46, Общество 5 026
Меган Маркл грозится выдать тайны королевской семьи 13 января 11:43, В мире 5 676
Westpac оценил убытки Австралии от лесных пожаров в $3,5 млрд 13 января 11:39, В мире 4 829
Весь личный состав дорожной полиции Баку передан в распоряжение - ПРИКАЗ МИНИСТРА 13 января 11:35, Общество 13 455
Родий - новая звезда рынка драгоценных металлов 13 января 11:32, В мире 5 327
Восстановлена утраченная мощность электростанции "Шеки" 13 января 11:28, Экономика 4 999
Главные политические силы Ливии встретятся в Москве 13 января 11:25, В мире 4 926
Активность в зоне оползня в бакинском поселке сохраняется - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНЭКОЛОГИИ 13 января 11:21, Общество 5 147
Опубликовано видео запуска ракеты по украинскому Boeing - ВИДЕО 13 января 11:18, В мире 6 581
Kapital Bank выступит партнером выставки «Partners and Business» (R) 13 января 11:15, Экономика 4 925
Неисправный самолет "Аэрофлота" вылетит пустым 13 января 11:11, В мире 5 141
На Шри-Ланке погибло рекордное количество слонов 13 января 11:07, В мире 5 130
Турция заинтересована в экспорте отечественного автомобиля на рынки тюркоязычных стран 13 января 11:02, В мире 5 146
Госсекретарь США призывает правительство Ирака наказать виновных в нападении на авиабазу 13 января 10:58, В мире 5 047
Торговая сделка Китая и США: стало известно, когда будут поставлены подписи 13 января 10:55, В мире 5 060
Buta Airways заменила вернувшийся в аэропорт самолет 13 января 10:51, Общество 5 582
Азербайджан политически и дипломатически уничтожил Армению в 2019 году - Тофик Аббасов для Day.Az 13 января 10:48, Политика 5 534
Нелепые соображения Али Керимли совпадают с помыслами Пашиняна 13 января 10:46, Политика 5 260
Обзор цен на азербайджанскую нефть за неделю 13 января 10:43, Экономика 4 989
Радикальная оппозиция решила бойкотировать саму себя - "Политшоу представляет" - Видеопроект 13 января 10:41, Политика 4 956
В Эквадоре произошло извержение вулкана 13 января 10:40, В мире 5 050
Трогательный клип, посвященный погибшим пассажирам самолёта Тегеран-Киев - ВИДЕО 13 января 10:36, В мире 9 007
Блумберг готов потратить все свои деньги ради победы над Трампом 13 января 10:32, В мире 5 144
В Швейцарии создали легкое золото со свойствами пластмассы 13 января 10:28, Технологии 5 199
Стоимость нефти колеблется на фоне неопределенности на Ближнем Востоке 13 января 10:24, В мире 5 186
Saudi Aramco подняла планку своего IPO почти на $4 млрд 13 января 10:20, В мире 5 183
Скончался режиссер фильма "Приключения Электроника" 13 января 10:16, В мире 5 370
Машины Tesla скоро смогут "обращаться к пешеходам" 13 января 10:12, Технологии 5 219
Азербайджанская нефть подорожала 13 января 10:08, Экономика 5 349
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов 13 января 10:05, Политика 5 153
Саудовская Аравия назвала условия вступления в переговоры с Ираном 13 января 10:02, В мире 5 347
Ещё новости