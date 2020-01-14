Автобус с людьми провалился под землю в Китае - ВИДЕО

ЧП произошло в городе Синин китайской провинции Цинхай перед автобусной остановкой рядом с больницей Красного креста, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Городской автобус, стоявший на остановке, провалился под землю в результате обвала дороги в городе Синин китайской провинции Цинхай. Инцидент произошел вблизи больницы Красного Креста около 17.30 по местному времени 13 января.

Точное количество людей, находившихся в салоне транспортного средства в момент ЧП, уточняется. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая, уже известно о шести погибших и 16 пострадавших в результате происшествия.

Поисково-спасательная операция продолжается, причины обвала устанавливаются. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте работают специализированные службы.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.