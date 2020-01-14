https://news.day.az/world/1193891.html Сильный взрыв в Турции, есть пострадавшие
Сильный взрыв в Турции, есть пострадавшие
По меньшей мере пять человек пострадали во вторник в результате взрыва в больнице турецкого города Тарсус на юге страны.
Об этом сообщает телеканал NTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Взрыв произошел во время ремонта отопительного оборудования в бойлерной. Двое из пяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
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