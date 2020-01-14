Сильный взрыв в Турции, есть пострадавшие

По меньшей мере пять человек пострадали во вторник в результате взрыва в больнице турецкого города Тарсус на юге страны.

Об этом сообщает телеканал NTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Взрыв произошел во время ремонта отопительного оборудования в бойлерной. Двое из пяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии.