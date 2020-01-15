https://news.day.az/world/1194099.html Появились новые кадры попадания ракет в украинский Boeing - ВИДЕО

Появились новые кадры попадания ракет в украинский Boeing - ВИДЕО

В мире, 15 января 2020 10:15 736

На кадрах записи видно, как две ракеты попадают в самолет с разницей около 30 секунд. Первая, предположительно, - в кабину пилота, передает Day.Az со ссылкой на ntv.ru.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. В катастрофе погибли 176 человек. Среди жертв граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские военные признали, что лайнер был сбит случайно. Уже арестованы несколько подозреваемых в причастности к крушению, а президент Хасан Роухани пообещал устроить "особый суд" над виновниками трагедии.

То, кого накажут в Тегеране, будет сигналом и для внутренней, и для внешней политики Ирана. Дело в том, что вооруженные силы страны состоят из армии и Корпуса стражей исламской революции. Армия больше по численности, но КСИР называют государством в государстве. Ставленником Стражей даже называли предыдущего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, а убитому в результате американского авианалета генералу Стражей Касему Сулеймани пророчили высокие шансы на следующих президентских выборах.

КСИР контролирует примерно треть экономики страны. Генералы Корпуса более консервативны во взглядах, привержены антиамериканской и антиизраильской политике. А Роухани, которого называют умеренным по иранским меркам политиком, критиковал КСИР и называл его "вторым правительством с оружием".

Теперь следствие должно разобраться, сбитый Boeing - это вина систем ПВО Стражей исламской революции, либо причина - раскоординация всех уровней вооруженных сил.

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