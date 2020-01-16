В парламенте Ирана обсудят меры, направленные против влияния США

Меджлис (парламент) Ирана в течение нескольких дней обсудит принятие четырех конкретных мер, направленных против влияния Соединенных Штатов в стране. Об этом сообщает в четверг агентство Tasnim, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о создании "Музея американских преступлений", стимулирование министерством культуры и исламской ориентации производства антиамериканских фильмов, запрете на въезд в страну корреспондентов СМИ, поддерживающих санкции США, а также поддержке правительством иранских организаций, пострадавших от действий Вашингтона.

Обозначенные меры будут обсуждаться в Меджлисе в воскресенье, понедельник и вторник.

Ситуация в экономике исламской республики обострилась после одностороннего выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года и возвращения санкций в отношении Ирана. На фоне сокращения бюджетных поступлений от экспорта нефти иранские власти 15 ноября приняли решение о повышении цен на бензин до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр, что фактически означает трехкратный рост стоимости топлива. Кроме того, были введены специальные квоты - по 60 литров бензина на человека в месяц по цене 15 тыс. риалов ($0,1).