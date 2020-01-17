В США заявили, что спад в экономике Ирана может составить в 2020 году 14%

Спад в иранской экономике может составить в текущем году 14%. С таким прогнозом выступил в пятницу на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, утверждая, что американская политика оказания "максимального давления" на Иран работает, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Иранская экономика в нынешнем году может сократиться на целых 14%", - считает сотрудник внешнеполитического ведомства США. По его словам, "Иран также сталкивается с банковским кризисом". "Примерно половина всех [банковских] займов не погашается своевременно", - сказал Хук. Согласно изложенной им информации, Ирану грозит и "бюджетный кризис".

Кроме того, в Иране растут уровни безработицы и инфляции. "Больше чем каждый четвертый молодой иранец является безработным. Инфляция составляет 40%", - заявил американский дипломат.