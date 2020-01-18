https://news.day.az/world/1195072.html Более 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы
Более 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы
Свыше 20 рейсов были задержаны и отменены в московском аэропорту в ночь на 18 января, сообщает сервис "Яндекс. Расписания", передает Day.Az.
По данным на 01.25 (баку), во Внуково задержан один рейс и три отменено.
В Домодедово также был задержан один рейс и девять - отменено.
Кроме того, в Шереметьево задержали еще восемь рейсов.
Данные о задержках в Жуковском отсутствуют.
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