Более 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

Свыше 20 рейсов были задержаны и отменены в московском аэропорту в ночь на 18 января, сообщает сервис "Яндекс. Расписания", передает Day.Az.

По данным на 01.25 (баку), во Внуково задержан один рейс и три отменено.

В Домодедово также был задержан один рейс и девять - отменено.

Кроме того, в Шереметьево задержали еще восемь рейсов.

Данные о задержках в Жуковском отсутствуют.