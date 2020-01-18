Сильный взрыв во Франции, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО

Сильный взрыв разрушил в субботу жилой дом в центре французского города Лимож. Об этом сообщил новостной телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно первым данным, пострадали два человека.

Здание полностью уничтожено, повреждены соседние дома. Предполагается, что произошел взрыв газа. Пострадавшие доставлены в больницу, по мнению врачей, угрозы их жизни нет. Вокруг квартала создана зона безопасности.