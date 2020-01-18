https://news.day.az/world/1195274.html Неизвестные подожгли любимый ресторан Макрона
Неизвестные подожгли любимый ресторан Макрона
Французская полиция расследует пожар в знаменитом парижском ресторане "Ротонда", который произошёл рано утром в субботу, передает Euronews.
Этот старинный ресторан известен тем, что в нём регулярно бывает президент Франции Эммануэль Макрон.
Следователи обнаружили на полу пострадавшего помещения следы горючей жидкости. Как утверждает парижская пресса, рядом с рестораном найден брошенный жёлтый жилет.
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