Неизвестные подожгли любимый ресторан Макрона

Французская полиция расследует пожар в знаменитом парижском ресторане "Ротонда", который произошёл рано утром в субботу, передает Euronews.

Этот старинный ресторан известен тем, что в нём регулярно бывает президент Франции Эммануэль Макрон.

Следователи обнаружили на полу пострадавшего помещения следы горючей жидкости. Как утверждает парижская пресса, рядом с рестораном найден брошенный жёлтый жилет.