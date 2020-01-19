https://news.day.az/world/1195344.html Американцы не допустили российских военных к месторождению в Сирии - ВИДЕО

Американцы не допустили российских военных к месторождению в Сирии - ВИДЕО

В мире, 19 января 2020 15:26 130

Американские военные, дислоцированные в районах Сирии, подконтрольных террористам YPG/PKK, пресекли попытку российских военных проследовать к нефтяному месторождению "Джул Агы" в районе Румейлан на северо-востоке провинции Хасеке, передает Day.Az со ссылкой на турецкое агентство Анадоду.

По информации местных источников, американские военнослужащие преградили путь российским военным, проводившим рейд вблизи города Румейлан.

Выехав из населенного пункта Амуда российские военные не смогли проследовать в район месторождения "Джул Агы", так как им преградили путь американцы. В итоге они были вынуждены прекратить рейд и вернуться в пункт базирования.

Отметим, что в сирийском районе Румейлан расположена военно-воздушная база ВС США.

Несколько дней назад поддерживаемые американцами террористы YPG/PKK также преграждали путь российским военным, пытавшимся создать блокпост вблизи одного из нефтяных месторождений в Румейлане. Путь российского конвоя был прегражден в районе населенного пункта Камышли. В итоге российские военные сменили маршрут и направились в район аэропорта города Камышли, подконтрольного режиму Башара Асада.

После начала операции "Источник мира" США оставили ряд военных баз в Сирии и перебазировали военных к нефтяным месторождениям.

На сегодняшний день американские войска дислоцированы на 11 военных базах и пунктах Сирии в провинциях Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Турции рестораны отелей обязали рассказывать туристам о составе блюд 15:34, Туризм 37
Американцы не допустили российских военных к месторождению в Сирии - ВИДЕО 15:26, В мире 126
Дмитрий Медведев назвал причины своей отставки 15:19, В мире 179
Италия выступает за ужесточение санкций в отношении "спонсоров" войны в Ливии 15:12, В мире 206
МИД Ирана раскритиковал Макрона за "неправильное" название Персидского залива 15:00, В мире 213
Забастовки во Франции обошлись грузовым ж/д компаниям в десятки миллионов евро 14:52, В мире 311
Прогноз погоды на завтра 14:45, Общество 7
Трагедия 20 Января превратила национально-освободительное движение в Азербайджане в политическую реальность - Пакистанское издание 14:37, Политика 450
Иракские силовики задержали одного из главарей "ИГ" 14:30, В мире 441
Израиль создаст инфраструктуру по поиску тоннелей на границе с Ливаном 14:22, В мире 482
Умер основатель группы компаний Lotte 14:15, В мире 536
Иран может пересмотреть отношения с МАГАТЭ из-за действий Европы 14:07, В мире 558
Кровавый "Черный январь" стал отправной точкой для независимости Азербайджана - The Jerusalem Post 14:00, Политика 619
Конференцию по Ливии в Берлине будут освещать около 800 журналистов 13:52, В мире 628
Эрдоган раскритиковал Грецию за переговоры с Хафтаром по Ливии 13:45, В мире 702
На Украину доставили тела погибших в авиакатастрофе в Иране 13:37, В мире 701
В Берлине усилили меры безопасности в связи с конференцией по Ливии 13:28, В мире 740
Эрдоган: Конференция в Берлине поможет закрепить режим прекращения огня в Ливии 13:20, В мире 771
В Баку прошла церемония награждения победителей конкурса "20 Января – День влюбленных в свободу" - ФОТО 13:14, Культура 767
Во Дворце Гейдара Алиева почтили память шехидов 20 Января 13:04, Общество 906
Арктика - следующий рубеж в борьбе Китая и США за мировое влияние 12:55, В мире 898
Ильхам и Фариза – жертвы кровавой январской трагедии и символы великой любви длиною в вечность - ФОТО 12:45, Общество 1 133
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook распространен видеоролик, посвященный 30-й годовщине трагедии 20 Января - ВИДЕО 12:36, Политика 5 951
Заказчики и исполнители событий 20 января должны быть наказаны - МИД Азербайджана 12:27, Политика 1 155
Сильное землетрясение всколыхнуло Грецию 12:20, В мире 1 109
Pensiyalar nə qədər artacaq? - Rəqəm açıqlandı 12:13, Azərbaycanca 1 635
Соперника Макгрегора отправили в больницу после нокаута - ФОТО 12:10, Спорт 1 307
Турция хочет поднять на конференции по Ливии тему Идлиба 12:02, В мире 1 125
Вылеты из аэропорта в Тегеране приостановлены 11:53, В мире 1 339
Крупный пожар в доме престарелых в Чехии, есть погибшие и раненые 11:44, В мире 1 180
В МИД ФРГ рассказали о важности переговоров по Ирану 11:29, В мире 1 195
Илон Маск задумал отправить на Марс миллион человек к 2050 году 11:22, Технологии 1 272
Горбачев нарушил право азербайджанского народа на жизнь - Аурелия Григориу - ИНТЕРВЬЮ 11:14, Политика 1 507
Число погибших при обстреле казармы в Йемене растет - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 11:07, В мире 1 519
В Пекине рассказали, какую выгоду получит Китай от первой фазы сделки с США 10:57, В мире 1 355
Советник Трампа по России ушел в отставку - СМИ 10:46, В мире 1 416
В Германии откроется международная конференция по Ливии 10:27, В мире 1 471
Расплатиться ладонью: Amazon разрабатывает новые расчетные терминалы 10:18, Технологии 1 477
Юристы Трампа назвали незаконной процедуру импичмента 10:10, В мире 1 561
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов 09:58, Политика 1 670
Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд - ВИДЕО 09:46, Спорт 3 966
Назначен новый глава МИД КНДР 09:35, В мире 1 678
Власти Китая выявили еще 17 случаев заболевания новым типом пневмонии 09:29, В мире 1 707
Трамп назвал глупой идеей строительство "морской стены" вокруг Нью-Йорка 09:21, В мире 1 812
В Венесуэле произошли массовые отключения электричества и интернета 09:13, В мире 1 720
Азербайджан значительно нарастил объем морских грузоперевозок 09:03, Экономика 3 718
Случившееся 20 января 1990 года - чудовищная провокация против азербайджанского народа - Фикрет Садыхов 08:00, Политика 5 909
На пострадавших в центре Бейрута полицейских напали в больницах 07:47, В мире 2 136
Красный крест сообщил о трех миллионах беженцев из-за войны в Йемене 07:22, В мире 2 245
Турция депортировала в Германию 4 террористов 07:10, В мире 2 354
Массовые беспорядки в Бейруте, больше сотни пострадавших - ОБНОВЛЕНО - ФОТО 01:42, В мире 5 045
В Йемене при ракетном обстреле казармы погибли 24 военных 00:23, В мире 3 974
Неизвестные подожгли любимый ресторан Макрона 18 января 23:47, В мире 4 145
Принц Гарри и Меган Маркл откажутся от титула Их Высочеств 18 января 23:44, В мире 4 310
Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Ливии 18 января 23:00, В мире 4 358
Президент Ильхам Алиев: Роль Азербайджана в едином и устойчивом мире 18 января 22:07, Политика 18 343
В министерстве оборонной промышленности состоялось мероприятие в связи с годовщиной трагедии 20 Января - ФОТО 18 января 22:05, Политика 4 557
В Шарм-эш-Шейхе запретили использовать пакеты и посуду из пластика 18 января 21:10, Туризм 4 754
Королева оставила принца Гарри и Меган Маркл без поваров, горничных и лакеев 18 января 21:03, В мире 6 472
Южный газовый коридор предоставил Азербайджану существенное преимущество на европейском рынке - Ильгар Велизаде 18 января 20:59, Политика 7 613
В Баку автомобиль сбил насмерть школьницу 18 января 20:54, Общество 7 221
Ровнаг Абдуллаев выдвинул свою кандидатуру на пост президента АФФА 18 января 20:33, Общество 5 216
Состоялось 10-е Общее собрание Федерации гимнастики Азербайджана 18 января 19:53, Политика 7 424
США испытали двигатель гиперзвуковой ракеты 18 января 19:00, В мире 5 359
Гибралтар может присоединиться к Шенгену после Brexit 18 января 18:55, В мире 5 176
В Сомали террорист-смертник подорвал автомобиль, есть погибшие и раненые 18 января 18:49, В мире 5 040
ООН призвала не делать из нефтяных объектов в Ливии зоны конфликта 18 января 18:41, В мире 5 102
В Канаде более тысячи домов остались без света из-за снегопада 18 января 18:35, В мире 5 166
Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги 18 января 18:28, В мире 5 193
Ливия будет терять $55 миллионов в день из-за остановки отгрузки нефти 18 января 18:20, В мире 5 154
Международная ассоциация воздушного транспорта отозвала код обозначения Bek Air 18 января 18:10, В мире 5 161
Иран передаст Украине черные ящики сбитого в Тегеране Boeing 18 января 18:00, В мире 5 252
Эльчин Ибрагимов: Каждая провокация армянских вооруженных подразделений будет жестко пресекаться 18 января 17:51, Политика 5 596
Талибы рассчитывают, что мирное соглашение с США будет подписано до конца января 18 января 17:45, В мире 5 278
В Багдаде заявили, что Ирак не станет ареной региональной войны 18 января 17:37, В мире 5 316
По Берлину в рамках акции протеста прошла колонна сельхозтехники 18 января 17:30, В мире 5 290
В списке богатейших людей мира сменился лидер 18 января 17:24, В мире 6 021
Испытание системы спасения корабля Crew Dragon отложили на сутки 18 января 17:16, Технологии 5 321
В Дагестане более 130 человек остаются в больнице с кишечной инфекцией 18 января 17:07, В мире 5 387
В Азербайджане начинается прием обращений по аренде квартир с правом выкупа - ДАТА 18 января 16:58, Общество 7 859
В рамках гуманизации политики наказаний в Азербайджане освобождены тысячи осужденных 18 января 16:50, Общество 5 732
Эрдоган назвал взаимодействие с Турцией очевидным выбором для Европы 18 января 16:41, В мире 5 572
Тела обгоревших музыкантов нашли в грузовике в Мексике 18 января 16:33, В мире 5 600
Экспорт нефти из Ливии сократится на 700 баррелей в день из-за закрытия портов - СМИ 18 января 16:22, В мире 5 731
Глава МВФ предупредила о риске начала новой Великой депрессии 18 января 16:16, В мире 5 729
В 2019 году десятки семей шехидов 20 Января получили квартиры - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАММИНИСТРА 18 января 16:08, Общество 5 844
«Роснефть» увеличила долю в немецком НПЗ Bayernoil 18 января 16:01, В мире 5 671
Хикмет Гаджиев: Парламентские выборы станут еще одной важной возможностью для трансформации азербайджанского общества 18 января 15:55, Политика 5 590
Резолюция Европы не оставила шансов для спекуляций Армении в вопросе территориальной целостности - очередная победа азербайджанской дипломатии 18 января 15:45, Политика 5 740
Илон Маск взорвет ракету для проверки безопасности нового космического корабля 18 января 15:31, Технологии 5 745
Обновление Милли Меджлиса Азербайджана придаст новый импульс развитию страны - экс-депутат турецкого парламента 18 января 15:20, Политика 5 684
Дмитрий Савельев: Баку должно быть присвоено звание Города трудовой доблести 18 января 15:15, Политика 5 928
Хикмет Гаджиев: Азербайджан видит большой потенциал для сотрудничества с Францией в сфере безопасности и обороны 18 января 15:11, Политика 5 706
Эрдоган призвал Европу избежать исторической ошибки в Ливии 18 января 15:02, В мире 5 964
У США появились равные соперники в киберпространстве 18 января 14:55, В мире 5 969
В Центробанке Азербайджана стало больше гендиректоров 18 января 14:46, Экономика 6 077
В Культурном центре СГБ прошла премьера оперы, посвященной Национальному герою Мубаризу Ибрагимову - ФОТО 18 января 14:41, Культура 5 995
Али Ахмедов: 20 Января стало одной из славных и ярких страниц борьбы азербайджанского народа во имя свободы 18 января 14:30, Политика 6 045
В Баку снова пойдут дожди - прогноз на выходные 18 января 14:21, Общество 7 861
Найден самый редкий и дорогой изумруд в мире - ФОТО 18 января 14:13, Это интересно 6 575
Хикмет Гаджиев: Азербайджан стремится к сотрудничеству, а не к конкуренции в сфере энергетики 18 января 13:51, Политика 6 059
Очередной успех азербайджанских школьников на Международной Олимпиаде при поддержке Azercell (R) 18 января 13:47, Экономика 6 192
В Израиле почтили память жертв трагедии 20 Января - ФОТО 18 января 13:40, Политика 6 223
Хикмет Гаджиев: Международное сообщество должно удвоить усилия для скорейшего решения карабахского конфликта - ИНТЕРВЬЮ ВО ФРАНЦИИ 18 января 13:28, Политика 6 245
Азербайджан представлен на выставке в Берлине - ФОТО 18 января 13:23, Экономика 6 367
Сильный взрыв во Франции, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО 18 января 13:12, В мире 6 648
Момент ДТП со смертельным исходом в Гяндже попал на камеру - ВИДЕО 18 января 13:04, Общество 8 097
Джо Байден считает, что Facebook приобрела слишком большую власть 18 января 12:54, В мире 6 347
Великобритания добавила Greenpeace в список экстремистских организаций 18 января 12:43, В мире 6 356
Обзор цен на азербайджанскую нефть по итогам недели 18 января 12:30, Экономика 6 504
В Азербайджане инвалиды Карабахской войны и семьи шехидов получат жилье 18 января 12:23, Общество 6 641
Международная ассоциация воздушного транспорта отозвала код авиакомпании Bek Air 18 января 12:15, В мире 6 467
В Баку состоялся авторский концерт "Шепот камана" 18 января 12:06, Культура 6 552
ЦИК Азербайджана провел семинар для членов экспертной группы 18 января 12:01, Политика 6 462
В Азербайджане будут созданы новые центры DOST 18 января 11:54, Экономика 6 731
Для всех кандидатов в депутаты созданы равные условия - ЦИК 18 января 11:50, Политика 6 487
Тяжелое ДТП в Баку: “Toyota” протаранила 4 автомобиля - ВИДЕО 18 января 11:47, Общество 7 627
Джаннат Салимова: Я благодарна Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за заботу и поддержку деятелей культуры 18 января 11:44, Политика 7 059
Украинская SkyUp отменяет рейсы в ОАЭ - Названа причина 18 января 11:30, В мире 6 827
В январе в Азербайджане повысятся пенсии - Заявление министра 18 января 11:18, Экономика 15 368
Фильм азербайджанского режиссера признан лучшим на фестивале в Голливуде - ФОТО 18 января 11:14, Культура 7 239
В России задержаны четыре рейса из-за угрозы взрыва 18 января 11:11, В мире 6 954
В Конго пять человек погибли из-за неизвестной болезни 18 января 11:06, В мире 6 738
Армянские власти ведут переговоры по Карабаху только для того, чтобы тянуть время - Виталий Арьков 18 января 11:00, Политика 7 435
В Boeing 737 MAX нашли еще одну уязвимость 18 января 10:49, В мире 6 832
В России перед взлетом загорелся двигатель самолета - ФОТО 18 января 10:40, В мире 6 974
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю 18 января 10:34, Экономика 6 937
Уровень загрязнения воздуха в Пекине в 14 раз превысил норму 18 января 10:31, В мире 6 849
В Азербайджане публичные юрлица должны использовать средства госбюджета по назначению 18 января 10:24, Экономика 6 894
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю 18 января 10:14, Экономика 6 931
Хикмет Гаджиев встретится с заместителем генсекретаря НАТО 18 января 10:09, Политика 6 842
Расширены полномочия Государственного экзаменационного центра 18 января 10:02, Общество 7 142
Неизвестный расстрелял четырёх человек в США - ВИДЕО 18 января 09:58, В мире 7 055
Таиланд усилил меры предосторожности в аэропортах и больницах из-за нового вида пневмонии 18 января 09:53, В мире 6 957
Индия останавливает проект создания скоростной системы Hyperloop 18 января 09:45, В мире 7 052
ВС Армении устроили очередную провокацию на линии фронта 18 января 09:38, Политика 7 011
В Японии отменили вылет пассажирского самолета - Причина 18 января 09:33, В мире 7 109
На Австралию обрушился "ливень столетия" 18 января 09:26, В мире 7 310
Нападение на японский ресторан, есть раненые 18 января 09:21, В мире 7 140
Иран готов к диалогу со странами региона - МИД Пакистана 18 января 09:13, В мире 7 121
В аэропортах Чикаго отменили более 830 рейсов - из-за снежной бури 18 января 09:07, В мире 7 156
Киностудия "Двадцатый век Фокс" меняет название 18 января 09:00, Шоу-бизнес 7 630
Байден назвал Цукерберга "настоящей проблемой" 18 января 08:47, В мире 7 257
Помпео отреагировал на отставку правительства России 18 января 08:36, В мире 7 474
В Азербайджане вырос объем железнодорожных грузоперевозок 18 января 08:30, Экономика 7 473
США рассказали о планах удара по ядерным объектам Ирана 18 января 08:27, В мире 7 384
500 тыс. машин от Tesla оказались опасны - массовая проверка в компании 18 января 08:14, Технологии 7 415
Раскопки в центре Еревана только докажут армянам, что они живут на азербайджанской земле - Олег Кузнецов специально для Day.Az 18 января 08:05, Политика 14 731
Необычные факты об удивительном поселке Мардакян - "Мой Баку"- ФОТО 18 января 08:00, Общество 9 517
Новый iPhone станет мощнее компьютеров 18 января 07:46, Технологии 7 540
Ещё новости