https://news.day.az/world/1195347.html Импичмент Трампа: сенаторам запретили телефоны во время судебного заседания

Импичмент Трампа: сенаторам запретили телефоны во время судебного заседания

В мире, 19 января 2020 15:41 574

Во время заседания Сената Конгресса США по рассмотрению дела импичмента президента Дональда Трампа конгрессменам будет запрещено выступать и вносить в зал гаджеты, в частности мобильные телефоны, сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на pravda.com.

Об этих правилах сообщили лидер республиканцев Сената Митч Макконнелл и лидер демократов Чак Шумер. В так называемых "официальных правилах этикета для судебного разбирательства" указано, что сенаторы должны воздержаться от выступлений во время представления дела.

По мнению некоторых конгрессменов, это будет трудно, но возможно.

Также запрещено проносить в зал электронные устройства, включая мобильные телефоны.

Напомним, что Конгресс США 16 января открыл судебный процесс по делу импичмента президента Дональда Трампа. Демократы зачитали официальные обвинения в Сенате перед принятием присяги 100 сенаторов для проведения всего лишь третьего судебного процесса по импичменту в истории США.

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