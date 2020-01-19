Россия и Турция решительно завершили сделку по С-400 - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Турция решительно завершили сделку по зенитной ракетной системе С-400, несмотря на давление, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы очень хорошо оценили прошедший год в отношении двусторонних отношений. Несмотря на всяческое любое давление, мы решительно завершили сделку относительно С-400", - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомнив о завершении проекта "Турецкий поток", Эрдоган также обратил внимание на совместный проект по сооружению АЭС в Турции, отметив, что это имеет важное значение.

