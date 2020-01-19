https://news.day.az/world/1195394.html Французские военные выступили против пенсионной реформы правительства

Французские военные выступили против пенсионной реформы правительства

В мире, 19 января 2020 19:05 453

Верховный совет Франции по военной службе назвал неприемлемыми условия пенсионной реформы, против которой уже 46 дней ведется масштабная забастовка по всей стране. Об этом сообщает в воскресенье газета Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Изучив законопроект, мы не можем выразить положительное мнение касательно условий в оборонной сфере, - заявлено в отчете, датированном 15 января и переданном в Министерство вооруженных сил Франции. - Некоторые условия ухудшают нашу армейскую модель и условия службы".

Основная критика связана с сохранением закрепленного в рамках реформы общего для всех принципа увеличения пенсии за больший стаж. В частности, для различных категорий военнослужащих уход на пенсию в обычный срок может обернуться снижением выплат на 20-60%. "[Такие правила] способствуют старению кадров", - отмечается в документе. При этом газета пишет, что совсем недавно премьер-министр Франции Эдуар Филипп обещал учесть особенности армейской службы и сохранить за представителями этой сферы возможность раннего выхода на пенсию.

Второй пункт, вызывающий недовольство, - это изменение метода расчета пенсий: будет учитываться зарплата не за последние 6 месяцев, а за всю карьеру, "что неизбежно приведет к сокращению выплат", особенно военным, которые долгое время провели на низкооплачиваемых должностях. "Новая система подрывает сам принцип социальной лестницы", - гласит отчет совета по военной службе.

В документе также указывается на "недостаточно всеобъемлющий анализ" ситуации. По мнению источника газеты, это своего рода месть правительству со стороны военных после скандального увольнения начальника Главного штаба ВС Франции Пьера де Вилье в июле 2017 года после того, как между ним и только заступившим на пост президента Эмманюэлем Макроном возникли разногласия из-за оборонного бюджета.

Серия забастовок против пенсионной реформы началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. Подавляющее большинство манифестантов - работники Национального общества железных дорог Франции (SNCF) и Парижского автономного управления транспорта (RATP), которые суммарно потеряли уже больше €1 млрд. Также в акциях активно участвуют преподаватели школ и университетов, адвокаты, работники муниципальных служб. Помимо повышения пенсионного возраста, причиной протестов стало намерение властей отменить особые пенсионные тарифы для десятков профессий, в том числе для железнодорожников. Несмотря на встречные шаги правительства, профсоюзы пока оставляют в силе новые акции протеста. Они уже объявили о намерении провести новые забастовки и манифестации 24 января.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
#ФРАНЦИЯ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
ЕС призовет СБ ООН активно вводить санкции против поставщиков оружия в Ливию 19:57, В мире 118
Генсек ООН призвал к решительным действиям для предотвращения гражданской войны в Ливии 19:22, В мире 351
Французские военные выступили против пенсионной реформы правительства 19:05, В мире 454
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 19.01.2020 19:00, Политика 437
Иран решил не передавать Украине черные ящики Boeing 18:57, В мире 533
Отец Меган Маркл раскритиковал дочь 18:52, В мире 581
В Китае произошло мощное землетрясение 18:48, В мире 553
Опознаны 169 жертв авиакатастрофы под Тегераном 18:44, В мире 522
SpaceX отложила испытание системы спасения экипажа корабля Crew Dragon 18:40, Технологии 529
Власти Египта освободили всех сотрудников турецкого агентства Anadolu 18:35, В мире 574
МИД Ирана: США не ответили на ракетный удар Тегерана, поскольку осознали последствия 18:30, В мире 596
Россия и Турция решительно завершили сделку по С-400 - Эрдоган 18:23, В мире 663
В Берлине открылась международная конференция по Ливии 18:17, В мире 638
МИД Турции сообщил о возобновлении работ на шельфе Кипра 18:12, В мире 689
Число погибших при обстреле казармы в Йемене растет - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 18:05, В мире 2 709
В Баку прошла премьера спектакля о героях и шехидах 20 Января - ФОТО 17:58, Культура 714
Умер сооснователь группы "Ляпис Трубецкой" 17:52, В мире 774
В Баку открылась выставка "Помните! Всегда! Не забывайте!" - ФОТО 17:42, Культура 785
Сарраджа и Хафтара не внесли в список участников конференции по Ливии 17:34, В мире 803
Военные Ирана задержали три кувейтских судна в Персидском заливе 17:25, В мире 887
Тегеран сделал "недвусмысленное заявление" по ядерному соглашению 17:10, В мире 1 003
В работе WhatsApp в Азербайджане произошел сбой 16:52, Технологии 1 289
В Центре мугама состоялась презентация книги «Азербайджанская музыка устной традиции» - ФОТО 16:47, Культура 1 059
Владимир Зеленский встретил самолет с телами погибших в авиакатастрофе в Иране - ВИДЕО 16:40, В мире 2 284
Путин встретился с Эрдоганом, а Помпео – с Чавушоглу 16:27, В мире 1 222
Оглашен порядок аренды квартир в Азербайджане с правом выкупа - ВИДЕО 16:15, Общество 2 507
Народный артист Фахраддин Керимов: Трагедия 20 Января - наша боль 16:07, Политика 1 534
Палата лордов Британии может покинуть Вестминстерский дворец 15:59, В мире 1 257
В Баку прошел вечер классической музыки в память о жертвах 20 Января - ФОТО 15:45, Культура 1 280
Импичмент Трампа: сенаторам запретили телефоны во время судебного заседания 15:41, В мире 1 364
В Турции рестораны отелей обязали рассказывать туристам о составе блюд 15:34, Туризм 1 407
Американцы не допустили российских военных к месторождению в Сирии - ВИДЕО 15:26, В мире 1 543
Дмитрий Медведев назвал причины своей отставки 15:19, В мире 1 806
Италия выступает за ужесточение санкций в отношении "спонсоров" войны в Ливии 15:12, В мире 1 414
МИД Ирана раскритиковал Макрона за "неправильное" название Персидского залива 15:00, В мире 1 457
Забастовки во Франции обошлись грузовым ж/д компаниям в десятки миллионов евро 14:52, В мире 1 474
Прогноз погоды на завтра 14:45, Общество 27
Трагедия 20 Января превратила национально-освободительное движение в Азербайджане в политическую реальность - Пакистанское издание 14:37, Политика 1 723
Иракские силовики задержали одного из главарей "ИГ" 14:30, В мире 1 595
Израиль создаст инфраструктуру по поиску тоннелей на границе с Ливаном 14:22, В мире 1 619
Умер основатель группы компаний Lotte 14:15, В мире 1 690
Иран может пересмотреть отношения с МАГАТЭ из-за действий Европы 14:07, В мире 1 677
Кровавый "Черный январь" стал отправной точкой для независимости Азербайджана - The Jerusalem Post 14:00, Политика 1 793
Конференцию по Ливии в Берлине будут освещать около 800 журналистов 13:52, В мире 1 729
Эрдоган раскритиковал Грецию за переговоры с Хафтаром по Ливии 13:45, В мире 1 833
На Украину доставили тела погибших в авиакатастрофе в Иране 13:37, В мире 1 797
В Берлине усилили меры безопасности в связи с конференцией по Ливии 13:28, В мире 1 836
Эрдоган: Конференция в Берлине поможет закрепить режим прекращения огня в Ливии 13:20, В мире 1 866
В Баку прошла церемония награждения победителей конкурса "20 Января – День влюбленных в свободу" - ФОТО 13:14, Культура 1 858
Во Дворце Гейдара Алиева почтили память шехидов 20 Января 13:04, Общество 2 156
Арктика - следующий рубеж в борьбе Китая и США за мировое влияние 12:55, В мире 2 008
Ильхам и Фариза – жертвы кровавой январской трагедии и символы великой любви длиною в вечность - ФОТО 12:45, Общество 2 600
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook распространен видеоролик, посвященный 30-й годовщине трагедии 20 Января - ВИДЕО 12:36, Политика 14 665
Заказчики и исполнители событий 20 января должны быть наказаны - МИД Азербайджана 12:27, Политика 2 315
Сильное землетрясение всколыхнуло Грецию 12:20, В мире 2 221
Pensiyalar nə qədər artacaq? - Rəqəm açıqlandı 12:13, Azərbaycanca 3 043
Соперника Макгрегора отправили в больницу после нокаута - ФОТО 12:10, Спорт 2 527
Турция хочет поднять на конференции по Ливии тему Идлиба 12:02, В мире 2 212
Вылеты из аэропорта в Тегеране приостановлены 11:53, В мире 2 463
Крупный пожар в доме престарелых в Чехии, есть погибшие и раненые 11:44, В мире 2 274
В МИД ФРГ рассказали о важности переговоров по Ирану 11:29, В мире 2 270
Илон Маск задумал отправить на Марс миллион человек к 2050 году 11:22, Технологии 2 373
Горбачев нарушил право азербайджанского народа на жизнь - Аурелия Григориу - ИНТЕРВЬЮ 11:14, Политика 2 720
В Пекине рассказали, какую выгоду получит Китай от первой фазы сделки с США 10:57, В мире 2 441
Советник Трампа по России ушел в отставку - СМИ 10:46, В мире 2 498
В Германии откроется международная конференция по Ливии 10:27, В мире 2 549
Расплатиться ладонью: Amazon разрабатывает новые расчетные терминалы 10:18, Технологии 2 566
Юристы Трампа назвали незаконной процедуру импичмента 10:10, В мире 2 634
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов 09:58, Политика 2 757
Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд - ВИДЕО 09:46, Спорт 6 008
Назначен новый глава МИД КНДР 09:35, В мире 2 746
Власти Китая выявили еще 17 случаев заболевания новым типом пневмонии 09:29, В мире 2 779
Трамп назвал глупой идеей строительство "морской стены" вокруг Нью-Йорка 09:21, В мире 2 891
В Венесуэле произошли массовые отключения электричества и интернета 09:13, В мире 2 787
Азербайджан значительно нарастил объем морских грузоперевозок 09:03, Экономика 4 889
Случившееся 20 января 1990 года - чудовищная провокация против азербайджанского народа - Фикрет Садыхов 08:00, Политика 9 116
На пострадавших в центре Бейрута полицейских напали в больницах 07:47, В мире 3 209
Красный крест сообщил о трех миллионах беженцев из-за войны в Йемене 07:22, В мире 3 322
Турция депортировала в Германию 4 террористов 07:10, В мире 3 435
Массовые беспорядки в Бейруте, больше сотни пострадавших - ОБНОВЛЕНО - ФОТО 01:42, В мире 6 135
В Йемене при ракетном обстреле казармы погибли 24 военных 00:23, В мире 5 041
Неизвестные подожгли любимый ресторан Макрона 18 января 23:47, В мире 5 220
Принц Гарри и Меган Маркл откажутся от титула Их Высочеств 18 января 23:44, В мире 5 386
Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Ливии 18 января 23:00, В мире 5 431
Президент Ильхам Алиев: Роль Азербайджана в едином и устойчивом мире 18 января 22:07, Политика 27 010
В министерстве оборонной промышленности состоялось мероприятие в связи с годовщиной трагедии 20 Января - ФОТО 18 января 22:05, Политика 5 603
В Шарм-эш-Шейхе запретили использовать пакеты и посуду из пластика 18 января 21:10, Туризм 5 840
Королева оставила принца Гарри и Меган Маркл без поваров, горничных и лакеев 18 января 21:03, В мире 7 856
Южный газовый коридор предоставил Азербайджану существенное преимущество на европейском рынке - Ильгар Велизаде 18 января 20:59, Политика 10 247
В Баку автомобиль сбил насмерть школьницу 18 января 20:54, Общество 8 853
Ровнаг Абдуллаев выдвинул свою кандидатуру на пост президента АФФА 18 января 20:33, Общество 6 328
Состоялось 10-е Общее собрание Федерации гимнастики Азербайджана 18 января 19:53, Политика 8 523
США испытали двигатель гиперзвуковой ракеты 18 января 19:00, В мире 6 428
Гибралтар может присоединиться к Шенгену после Brexit 18 января 18:55, В мире 6 228
В Сомали террорист-смертник подорвал автомобиль, есть погибшие и раненые 18 января 18:49, В мире 6 088
ООН призвала не делать из нефтяных объектов в Ливии зоны конфликта 18 января 18:41, В мире 6 148
В Канаде более тысячи домов остались без света из-за снегопада 18 января 18:35, В мире 6 218
Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги 18 января 18:28, В мире 6 249
Ливия будет терять $55 миллионов в день из-за остановки отгрузки нефти 18 января 18:20, В мире 6 200
Международная ассоциация воздушного транспорта отозвала код обозначения Bek Air 18 января 18:10, В мире 6 208
Иран передаст Украине черные ящики сбитого в Тегеране Boeing 18 января 18:00, В мире 6 299
Эльчин Ибрагимов: Каждая провокация армянских вооруженных подразделений будет жестко пресекаться 18 января 17:51, Политика 6 656
Талибы рассчитывают, что мирное соглашение с США будет подписано до конца января 18 января 17:45, В мире 6 327
В Багдаде заявили, что Ирак не станет ареной региональной войны 18 января 17:37, В мире 6 364
По Берлину в рамках акции протеста прошла колонна сельхозтехники 18 января 17:30, В мире 6 336
В списке богатейших людей мира сменился лидер 18 января 17:24, В мире 7 075
Испытание системы спасения корабля Crew Dragon отложили на сутки 18 января 17:16, Технологии 6 373
В Дагестане более 130 человек остаются в больнице с кишечной инфекцией 18 января 17:07, В мире 6 439
В Азербайджане начинается прием обращений по аренде квартир с правом выкупа - ДАТА 18 января 16:58, Общество 9 209
В рамках гуманизации политики наказаний в Азербайджане освобождены тысячи осужденных 18 января 16:50, Общество 6 801
Эрдоган назвал взаимодействие с Турцией очевидным выбором для Европы 18 января 16:41, В мире 6 625
Тела обгоревших музыкантов нашли в грузовике в Мексике 18 января 16:33, В мире 6 654
Экспорт нефти из Ливии сократится на 700 баррелей в день из-за закрытия портов - СМИ 18 января 16:22, В мире 6 797
Глава МВФ предупредила о риске начала новой Великой депрессии 18 января 16:16, В мире 6 788
В 2019 году десятки семей шехидов 20 Января получили квартиры - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАММИНИСТРА 18 января 16:08, Общество 6 907
«Роснефть» увеличила долю в немецком НПЗ Bayernoil 18 января 16:01, В мире 6 719
Хикмет Гаджиев: Парламентские выборы станут еще одной важной возможностью для трансформации азербайджанского общества 18 января 15:55, Политика 6 634
Резолюция Европы не оставила шансов для спекуляций Армении в вопросе территориальной целостности - очередная победа азербайджанской дипломатии 18 января 15:45, Политика 6 797
Илон Маск взорвет ракету для проверки безопасности нового космического корабля 18 января 15:31, Технологии 6 796
Обновление Милли Меджлиса Азербайджана придаст новый импульс развитию страны - экс-депутат турецкого парламента 18 января 15:20, Политика 6 703
Дмитрий Савельев: Баку должно быть присвоено звание Города трудовой доблести 18 января 15:15, Политика 6 979
Хикмет Гаджиев: Азербайджан видит большой потенциал для сотрудничества с Францией в сфере безопасности и обороны 18 января 15:11, Политика 6 726
Эрдоган призвал Европу избежать исторической ошибки в Ливии 18 января 15:02, В мире 7 014
У США появились равные соперники в киберпространстве 18 января 14:55, В мире 7 018
В Центробанке Азербайджана стало больше гендиректоров 18 января 14:46, Экономика 7 150
В Культурном центре СГБ прошла премьера оперы, посвященной Национальному герою Мубаризу Ибрагимову - ФОТО 18 января 14:41, Культура 7 028
Али Ахмедов: 20 Января стало одной из славных и ярких страниц борьбы азербайджанского народа во имя свободы 18 января 14:30, Политика 7 073
В Баку снова пойдут дожди - прогноз на выходные 18 января 14:21, Общество 9 119
Найден самый редкий и дорогой изумруд в мире - ФОТО 18 января 14:13, Это интересно 7 683
Хикмет Гаджиев: Азербайджан стремится к сотрудничеству, а не к конкуренции в сфере энергетики 18 января 13:51, Политика 7 075
Очередной успех азербайджанских школьников на Международной Олимпиаде при поддержке Azercell (R) 18 января 13:47, Экономика 7 224
В Израиле почтили память жертв трагедии 20 Января - ФОТО 18 января 13:40, Политика 7 266
Хикмет Гаджиев: Международное сообщество должно удвоить усилия для скорейшего решения карабахского конфликта - ИНТЕРВЬЮ ВО ФРАНЦИИ 18 января 13:28, Политика 7 286
Азербайджан представлен на выставке в Берлине - ФОТО 18 января 13:23, Экономика 7 420
Сильный взрыв во Франции, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО 18 января 13:12, В мире 7 719
Момент ДТП со смертельным исходом в Гяндже попал на камеру - ВИДЕО 18 января 13:04, Общество 9 244
Джо Байден считает, что Facebook приобрела слишком большую власть 18 января 12:54, В мире 7 390
Великобритания добавила Greenpeace в список экстремистских организаций 18 января 12:43, В мире 7 401
Обзор цен на азербайджанскую нефть по итогам недели 18 января 12:30, Экономика 7 549
В Азербайджане инвалиды Карабахской войны и семьи шехидов получат жилье 18 января 12:23, Общество 7 702
Международная ассоциация воздушного транспорта отозвала код авиакомпании Bek Air 18 января 12:15, В мире 7 510
В Баку состоялся авторский концерт "Шепот камана" 18 января 12:06, Культура 7 611
ЦИК Азербайджана провел семинар для членов экспертной группы 18 января 12:01, Политика 7 506
В Азербайджане будут созданы новые центры DOST 18 января 11:54, Экономика 7 789
Для всех кандидатов в депутаты созданы равные условия - ЦИК 18 января 11:50, Политика 7 529
Тяжелое ДТП в Баку: “Toyota” протаранила 4 автомобиля - ВИДЕО 18 января 11:47, Общество 8 744
Джаннат Салимова: Я благодарна Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за заботу и поддержку деятелей культуры 18 января 11:44, Политика 8 145
Украинская SkyUp отменяет рейсы в ОАЭ - Названа причина 18 января 11:30, В мире 7 874
В январе в Азербайджане повысятся пенсии - Заявление министра 18 января 11:18, Экономика 17 206
Фильм азербайджанского режиссера признан лучшим на фестивале в Голливуде - ФОТО 18 января 11:14, Культура 8 349
Ещё новости