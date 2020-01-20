https://news.day.az/world/1195453.html Скончался известный игрок КВН

Скончался известный игрок КВН

В мире, 20 января 2020 10:24 722

В Москве в одной из клиник в возрасте 36 лет скончался известный игрок КВН, звезда команды "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков, передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.

Еще в 2018 году Гайдуков сообщил в своем Instagram, что у него диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Все это время он боролся с болезнью, а друзья собирали ему деньги. Всего неделю назад Тимур радовался и написал, что нашелся человек, который сразу перечислил ему всю сумму и закрыл вопрос по приобретению препарата. К сожалению болезнь оказалась сильнее.

О кончине Гайдукова написал в Facebook его друг Давид Мелик-Гусейнов. "И в светлый праздник Крещения - ушел... Спи, дружище. Ты дал энергию позитива многим людям, делал их счастливыми", - отметил Давид. 

Напомним, что команда "Город Пятигорск" выиграла чемпионат Высшей Лиги КВН в 2013 году.

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