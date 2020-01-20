В Германии обозначили задачу сторон конфликта в Ливии

Вопрос установления режима полного прекращения боевых действий в Ливии является ответственностью самих сторон конфликта, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Заключения, с которыми вчера согласились все участники конференции (в Берлине - ред.), открывают путь для плана спецпосланника ООН. Это было нашей главной задачей. Таким образом открывается дорога для политического урегулирования", - заявил он на брифинге в понедельник.

Зайберт добавил, что главной задачей стран-участниц конференции теперь становится сопровождение этого процесса, в том числе через механизм специальной международной комиссии по реализации решений конференции, в работе которой Германия намерена играть активную роль.

"Вопрос превращения перемирия в постоянное прекращение огня должен быть адресован сторонам конфликта. Для этого создается комитет "5+5". Это реальный результат вчерашнего дня, что обе стороны назвали своих представителей в этом комитете. Это значит, что это ответственность, в первую очередь, сторон конфликта", - добавил Зайберт.

В свою очередь, представитель МИД ФРГ Райнер Бройль, отвечая на вопрос о дальнейшем процессе урегулирования, напомнил, что в понедельник в Брюсселе проходит встреча министров иностранных дел стран ЕС, где обсуждаются, в том числе, итоги конференции в Берлине. "В ЕС как раз идут дискуссии о том, какие могут быть подходящие инструменты для поддержки процесса", - заявил он.