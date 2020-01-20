https://news.day.az/world/1195584.html Эрдоган заявил, что Турция пока не отправляла войска в Ливию
Эрдоган заявил, что Турция пока не отправляла войска в Ливию
Турция пока не отправляла войска в Ливию, там присутствуют лишь турецкие военные советники, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
"Мы не посылаем туда (в Ливию) военную силу прямо сейчас. Мы просто отправили туда команду военных советников и инструкторов", - сказал Эрдоган турецким журналистам, возвращаясь из Берлина. Его цитирует телеканал A Haber.
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