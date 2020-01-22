Новый тип смертельного вируса впервые выявлен в США

Первый случай заболевания человека пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, подтвержден на территории США.

Об этом журналистам сообщили во вторник во время телефонного брифинга представители Центра по контролю и профилактике заболеваний США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как ранее сообщила газета The Washington Post, случай выявлен в штате Вашингтон - заболевание диагностировано у мужчины в возрасте около 30 лет, недавно прилетевшего из Китая. Его состояние оценивается как стабильное.

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

Власти Китая подтвердили 291 случай заражения с шестью летальными исходами. Коронавирус зафиксирован в Ухане, Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и других городах страны