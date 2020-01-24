Трамп назвал спекуляциями сообщения о сроках оглашения "сделки века"

Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения о деталях так называемой сделки века - американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта - и сроках ее оглашения носят спекулятивный характер.

Соответствующую запись глава Белого дома разместил в четверг в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"США ждут с нетерпением встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и [лидером центристского блока "Кахоль-Лаван"] Бени Ганцем на следующей неделе. Сообщения о деталях и сроках [оглашения] мирного плана являются чистыми спекуляциями", - отметил он. Трамп примет Нетаньяху и политического противника израильского премьера на выборах 2 марта Ганца 28 января. Вице-президент США Майкл Пенс провел в четверг встречу с Нетаньяху, на которой и передал приглашение посетить Вашингтон.

Газета The Washington Post со ссылкой на Пенса сообщила, что Трамп обсудит с Нетаньяху и Ганцем детали документа. Сам план, утверждает издание, глава американской администрации намерен огласить этой весной.

В конце июня 2019 года Белый дом опубликовал документ с экономическими аспектами плана урегулирования палестино-израильского конфликта. Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд. 25-26 июня в столице Бахрейна прошла международная встреча, посвященная экономическим аспектам сделки. Палестинская администрация и ряд арабских стран бойкотировали мероприятие, посчитав подобный подход неуместным. Политическую составляющую "сделки века" США пока не объявили.