В Британии девять человек ожидают результатов проверки на коронавирус

Медики в Великобритании проверяют девять человек, которые, как подозревается, могут быть инфицированы коронавирусом нового типа, анализы еще пяти отрицательны. Об этом пишет газета Daily Telegraph со ссылкой на данные агентства при департаменте здравоохранения Великобритании Public Health England (PHE), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Британии с подозрением на коронавирус проверяют четырех человек, они были госпитализированы в Шотландии.

В заявлении PHE говорится, что результаты проверки пяти больных уже оказались отрицательными, анализы девяти человек продолжают изучаться. В агентстве подтвердили, что риск в связи с коронавирусом для населения Британии остается низким.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших по состоянию на конец четверга достигло 830 человек, в 25 случаях болезнь завершилась летальным исходом. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.