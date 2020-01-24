В Иерусалиме подожгли мечеть, оставив агрессивные надписи

Неизвестные подожгли мечеть в районе Бейт Сафафа в Восточном Иерусалиме, оставив на стене надписи агрессивного содержания, сообщает израильская полиция, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Было получено сообщение о граффити, найденном на внешней стене в районе Бейт Сафафа, кроме того, в расположенной по соседству мечети была подожжена комната. Полиция расследует инцидент, криминалисты собирают улики с места происшествия", - говорится в сообщении пресс-службы израильской полиции.

В полиции отмечают, что зданию причинен незначительный ущерб.

"Есть подозрение, что это так называемая акция "таг мехир". Это основная версия, которую мы проверяем", - заявил РИА Новости представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.

В полиции отмечают, что зданию причинён незначительный ущерб.

В подобных инцидентах обычно подозревают представителей ультраправых еврейских кругов. Мишенями подобных акций, которые ультраправые называют "таг мехир" ("цена" в переводе с иврита), не раз становились мусульманские и христианские объекты в Израиле, Восточном Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан, имущество палестинцев и израильских арабов и даже израильские армейские базы.