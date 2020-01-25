Эрдоган обещал поддержку пострадавшим от землетрясения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который находится в восточной провинции Элязыг, наиболее пострадавшей от произошедшего в пятницу землетрясения, обещал оказать поддержку пострадавшим от стихийного бедствия, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Нам удалось извлечь много людей из-под завалов. Мы будем делать все, что от нас зависит. Никого не оставим без еды и без крова", - сказал Эрдоган на месте в районе спасательных работ в городе Элязыг. Трансляцию вел телеканал NTV.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 21.55 (по бакинскому времени). По последним данным, погибли 22 человека и более 1030 пострадали.

