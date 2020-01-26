https://news.day.az/world/1197168.html 23 человека погибли, 5,5 тысячи остались без крова - удар стихии в Бразилии

23 человека погибли, 5,5 тысячи остались без крова - удар стихии в Бразилии

В мире, 26 января 2020 07:07 296

Число погибших в результате дождей и оползней в бразильском штате Минас-Жерайс увеличилось до 14 человек. 

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Globu со ссылкой на главу военного командования штата полковника Родригу ди Соузу Родригеса.

По информации телеканала, еще семеро пострадали, более 2,5 тыс. человек остались без крова. Спасатели продолжают разбор завалов обрушившихся вследствие удара стихии зданий и поиски пропавших без вести, количество которых не уточняется. В соседнем Эспириту-Санту в результате продолжавшихся неделю дождей на улице оказались более 3 тыс. человек, девять погибли.

Ранее в субботу Национальное управление гражданской обороны Бразилии привело в максимальную готовность Центр управления рисками катастроф в связи с проливными дождями в центральных и юго-восточных штатах страны. Данная мера была продиктована большим количеством неблагоприятных погодно-климатических ситуаций, зафиксированных в регионе за последние сутки. Наиболее сильно от ливней и паводков пострадали штаты Эспириту-Санту, Гояс, Минас-Жерайс и Рио-де-Жанейро, а также столичный Федеральный округ, констатировали спасатели.

Прогноз синоптиков на выходные дни не предвещает улучшения погодных условий в упомянутых регионах. Власти предупреждают о повышенной опасности новых оползней.

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