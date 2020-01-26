https://news.day.az/world/1197172.html В Индии покажут новые образцы вооружений

В Индии покажут новые образцы вооружений

В мире, 26 января 2020 07:45 553

Торжества в честь Дня Республики Индия начнутся в воскресенье исполнением национального гимна и 21 пушечным залпом. Как сообщает информационный портал индийского правительства, официальное празднование откроется торжественной церемонией поднятия национального флага в 09:00 по индийскому времени. После этого на проспекте Раджпатх в Индийской столице состоится военный парад, на котором, как ожидается, будут показаны новые образцы вооружений.

В числе таких систем анонсирована первая демонстрация противоспутникового оружия. В марте минувшего года Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провела испытания под названием "Миссия Шакти", успешно уничтожив противоспутниковой ракетой цель на околоземной орбите. Премьер-министр Нарендра Моди тогда заявил, что благодаря этим испытаниям Индия "вошла в число космических сверхдержав".

Ожидается, что на параде также впервые будут показаны гаубицы "Дхануш" индийского производства, разработанные на основе гаубицы шведской компании Bofors.

В небе над Раджпатхом наряду с другими самолетами и вертолетами пролетят недавно принятые на вооружение индийскими Вооруженными силами американские вертолеты "Чинук" и "Апач".

Будет показана другая современная военная техника, в том числе танки Т-90 и БМП, построенные по советской или российской лицензии, а также боевые системы индийской разработки. Уже много лет в воздушном параде принимают участие и истребители Су-30МКИ, которые составляют основу истребительной авиации страны.

Конница и танки

Парадным строем по Раджпатху пройдет и знаменитый 61 конный полк гвалиорских улан - последняя конная часть на вооружении Индии. Вместе с ними будут показаны также кавалеристы на верблюдах, которые служат в пограничных частях. Традиционно кавалерия предшествует на параде танкам и бронетехнике.

По окончании военного парада на проспекте появятся 22 платформы на грузовиках, которые представят различные штаты и союзные территории страны, а также министерства и ведомства. Ожидается исполнение национальных танцев художественными коллективами.

В этот день 26 января 1950 года вступила в силу конституция получившей независимость страны, провозгласившая Индию республикой. Дата была выбрана потому, что 26 января 1930 года партия "Индийский национальный конгресс" официально провозгласила декларацию о борьбе за полную независимость Индии от Британской Империи.

Традиционно Индия приглашает на парад в честь Дня республики высоких иностранных гостей. Почетным гостем на этом параде станет президент Бразилии Жаир Болсонару.

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