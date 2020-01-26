Третий - лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор. Значит, через четыре месяца среди основных транзитеров останутся только Украина и Турция, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Перегазовали

Европейский газовый рынок перенасыщен. Опасаясь прекращения российского транзита через Украину, в хранилища закачали рекордные объемы голубого топлива, а из-за теплой погоды потребление газа существенно меньше, чем в прошлые зимы.

По данным мониторинговой ассоциации GIE, с начала отопительного сезона из европейских хранилищ ушло на три миллиарда кубометров меньше, чем год назад, и запасы сейчас на четверть больше: 78,6 миллиарда кубов против 62,9 миллиарда.

В результате цены могут оказаться рекордно низкими. В данный момент на самой ликвидной европейской бирже TTF природный газ котируется по 115 долларов за тысячу кубов.

Агентство S&P Global Platts предсказывает к лету падение до ста долларов. Некоторые эксперты настроены еще пессимистичнее. Так, аналитик Оксфордского института энергетических исследований Майк Фулвуд считает реальной перспективу обвала котировок до 70 долларов.

Доводы у всех одинаковые - новый транзитный договор между "Газпромом" и "Нафтогазом" в сочетании с запуском "Турецкого потока" создают избыток трубопроводных мощностей в Европу с Востока, поэтому предложение в ближайшие месяцы будет превышать спрос. Спорят лишь о масштабах дисбаланса.

В этой ситуации "Газпрому" крайне желательно снизить поставки в Европу. Однако объемы транзита через Украину и Турцию жестко зафиксированы контрактами, и здесь возможностей для маневра просто нет.