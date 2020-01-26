В Китае запретили продажу диких животных из-за коронавируса

Управление по контролю и регулированию рынка, министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий и Государственное управление лесного хозяйства КНР ввели полный запрет на любые формы продаж и перевозку диких животных в связи с распространением в стране нового типа коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"С момента публикации настоящего сообщения и до полного снятия эпидемиологической ситуации запретить любые виды операций, связанных с торговлей дикими животными", - говорится в опубликованном заявлении.

В частности, ведомства потребовали изолировать все места, где разводятся дикие животные, и ввели жесткий запрет на их вывоз, перевозку и продажу.

Вводится строгий запрет на любые формы продаж и сделок с дикими животными на сельских рынках, заведениях общественного питания и платформах электронной коммерции.

Власти также предупредили, что потребители должны осознавать угрозу, которое представляет здоровью употребление мяса диких животных, и посоветовали питаться здоровой пищей.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Эпидемиологическое расследование показало, что первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов, на котором продавалось и мясо диких животных.

Газета "Жэньминь жибао" сообщила, что ученые национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР установили, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.

