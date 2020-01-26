https://news.day.az/world/1197239.html Число жертв землетрясения в Турции возросло до 35

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 35

В мире, 26 января 2020 12:57 332

Турецкие спасатели обнаружили 35 тел погибших при землетрясении в восточной провинции Элязыг в пятницу. Живыми из-под завалов удалось достать 1607 пострадавших, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, около сотни раненых проходят лечение в больницах. В провинции Элязыг проживают 400 тысяч человек.

Сейсмологи установили, что очаг землетрясения магнитудой 6,8 залегал на глубине 10 километров. Колебания почвы зарегистрированы во многих регионах Турции, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

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