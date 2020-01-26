Жители Гонконга протестуют против карантина

Протесты начались в Гонконге из-за недовольства жителей предложением властей о карантине в связи с распространением нового типа коронавируса. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает газета South China Morning Post.

Ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лэм предложила использовать недавно построенные и еще не заселенные жилые комплексы в качестве зоны карантина и общежитий для медицинских работников, ведущих борьбу с распространением коронавируса. Однако в правительстве предупредили, что министерство здравоохранения будет рассматривать эти здания в качестве запасного варианта.

Многие в Гонконге считают, что размещение больных с подозрением на заражение коронавирусом вблизи жилых зданий может быть опасным для местных жителей, поясняет газета.

Вечером в воскресенье на улицы Гонконга вышли около 200 человек. Они блокировали дороги, бросали бутылки с зажигательной смесью и подожгли нижние этажи нескольких зданий. Полиция предпринимает меры для разгона демонстрантов. Сообщается, что несколько человек могли быть задержаны.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.