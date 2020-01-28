Зариф обсудил со спецпредставителем ООН ситуацию в Афганистане

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник обсудил со спецпредставителем генсека ООН Тадамичи Ямамото ситуацию в Афганистане, поддержав переговоры о мире в стране, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Зариф заявил о поддержке нашей страной мирного процесса, ведомого правительством Афганистана, по достижению межафганского соглашения с участием всех афганских группировок, в том числе "Талибана", - говорится в сообщении МИД Ирана.

Также глава иранского МИД указал на недоверие Тегерана по отношению к проектам США в этом вопросе, добавив, что ООН должна играть более заметную роль и способствовать переговорам о мире.