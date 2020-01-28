У 23 человек, приехавших в Казахстан из Китая, где распространяется коронавирус, выявлена температура, четверо госпитализированы с подозрением на ОРВИ, у них взяты анализы, сообщил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"У нас из КНР въехали 25 858 человек - это граждане республики и иностранные граждане, по всем данные передаются в пограничные службы, в министерство здравоохранения и далее через комитет контроля в местные исполнительные органы... Температурящих больных у нас выявлено 23 из этого числа, все они на контроле находятся, четверо человек госпитализированы с подозрением на различные инфекции... Мы госпитализируем с подозрением на ОРВИ. Взяты у них анализы крови, в течение трех суток будет проводится диагностика", - сказал Биртанов на пресс-конференции.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.