Социальная сеть Facebook удалила во вторник видеозапись, на которой запечатлен бывший вице-премьер и экс-глава МВД Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини. В рамках предвыборной кампании перед голосованием на региональных выборах в области Эмилия-Романья, которые состоялись 26 января, Сальвини позвонил в домофон одной из квартир, где проживают выходцы из Туниса, и спросил, торгуют ли ее обитатели наркотиками.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, yа видеозаписи видно, как политик в сопровождении жителей периферийного района Болоньи (административный центр области) по их же наводке звонит в квартиру, где якобы проживает наркоторговец. Этому шагу предшествовала встреча жителей, которые жалуются на бездействие властей в борьбе с распространением наркотиков и другие нерешенные проблемы. Жители квартиры, в которую позвонил Сальвини, так в нее и не попав и не получив ответа, являются выходцами из Туниса. Молодой человек, в отношении которого распространились подозрения в торговле наркотиками, оказался несовершеннолетним.

Как сообщает новостной канал Rai News 24, администрация социальной сети пояснила, что данные материалы "не соответствуют стандартам пользователей Facebook из-за разжигания ненависти".

Действия Сальвини вызвали критику оппонентов и осуждение общественных деятелей. Официальные представители Туниса назвали поступок бывшего министра "расистским, подрывающим отношения между Италией и Тунисом". Сальвини, склонный к популистским методам, уже заявил, что нисколько не сожалеет о проделанном и повторил бы то же самое.

На выборах в региональные органы власти в Эмилии-Романье кандидат от правого центра - сенатор от "Лиги" Лучия Боргондзони - проиграла своему сопернику Стефано Боначчини от Демпартии, входящей в правящую коалицию. Тем не менее кандидаты от "Лиги" в региональный совет набрали более 30% голосов, лишь немного уступив демократам.