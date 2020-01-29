США тесно работают с Китаем в связи с распространением нового опасного коронавируса.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы взаимодействуем с ними по вирусу, который распространяется. Мы работаем очень тесно. Я говорил с председателем (КНР) Си (Цзиньпином)", - сообщил американский лидер.