https://news.day.az/world/1198274.html Трамп сообщил о взаимодействии с Китаем по ситуации с коронавирусом
Трамп сообщил о взаимодействии с Китаем по ситуации с коронавирусом
США тесно работают с Китаем в связи с распространением нового опасного коронавируса.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы взаимодействуем с ними по вирусу, который распространяется. Мы работаем очень тесно. Я говорил с председателем (КНР) Си (Цзиньпином)", - сообщил американский лидер.
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