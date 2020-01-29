Армия обороны Израиля после публикации во вторник "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию президента США Дональда Трампа решила в среду направить дополнительные боевые подразделения в различные районы Западного берега реки Иордан и к границе с сектором Газа для обеспечения безопасности.

Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После проведения оценки текущей ситуации на местах было принято решение усилить дивизию Иудея и Самария (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС) и дивизию Газа (дислоцируется в приграничных с палестинским анклавом районах - прим. ТАСС) дополнительными боевыми подразделениями", - говорится в сообщении.