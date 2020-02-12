Ощутимое землетрясение магнитудой 5,5 произошло к северо-востоку от Токио, в японской столице от подземных толчков покачивались здания.

Как сообщило центральное метеорологическое управление Японии, эпицентр землетрясения находился в море у побережья префектуры Фукусима, очаг его находился на глубине около 80 километров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Угрозы цунами нет, сообщений об ущербе или пострадавших не поступало.

По японской 7-балльной шкале сила подземных толчков достигла 4 баллов.