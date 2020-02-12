https://news.day.az/world/1202430.html В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Ощутимое землетрясение магнитудой 5,5 произошло к северо-востоку от Токио, в японской столице от подземных толчков покачивались здания.
Как сообщило центральное метеорологическое управление Японии, эпицентр землетрясения находился в море у побережья префектуры Фукусима, очаг его находился на глубине около 80 километров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Угрозы цунами нет, сообщений об ущербе или пострадавших не поступало.
По японской 7-балльной шкале сила подземных толчков достигла 4 баллов.
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