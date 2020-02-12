"Я считаю, что этот музей призван не только хранить память об Андрее Карлове. Для меня важно, чтобы он стал музеем дружбы России и Турции, а ребята смогли изучать историю жизни и работы известных дипломатов. На базе этого музея будет проходить много мероприятий, которые укрепят дружбу наших народов - мы должны знать друг о друге больше! Я надеюсь, что частыми гостями здесь будут и дети, и их родители", - отметила вдова дипломата в ходе церемонии открытия.