По итогам прошлого года число очень богатых людей в мире выросло на 10 процентов - до 2,7 миллиона человек.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные компании Wealth-X. Общая стоимость состояния богачей достигла 26,6 триллиона долларов.

Аналитики заключили, что причиной роста благосостояния стала переориентация центробанков на денежно-кредитное стимулирование, которое подтолкнуло инвесторов. Больше всего богачей - 1,05 миллиона - оказалось в Северной Америке, в Азии их почти 734 тысячи, а в Европе - 678 тысяч.

Ранее сообщалось, что в 2019 году российские миллиардеры стали богаче на 52,9 миллиарда долларов, что является рекордом за последние четыре года. В среднем за месяц их состояние увеличивалось на 4,4 миллиарда, хотя в ноябре и декабре они богатели значительно быстрее.