https://news.day.az/world/1203213.html США начали готовиться к пандемии коронавируса
США начали готовиться к пандемии коронавируса
Соединенные Штаты начали готовиться к возможной пандемии нового коронавируса. Глава Пентагона Марк Эспер выпустил приказ о начале подготовки.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в настоящее время распоряжение о подготовке к пандемии находится у Северного командования ВС страны. Планируется, что там начнется реализация первичных мер на случай распространения заболевания.
Эспер требует, чтобы командование подготовило карантинные зоны для размещения военных, которые бывали в Китае в последнее время.
Стоит отметить, что в США уже зафиксировали 13 случаев заражения вирусом.
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