Министры иностранных дел Ирана и Китая Мохаммад Джавад Зариф и Ван И в пятницу обсудили ядерную сделку и коронавирус. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщило иранское внешнеполитическое ведомство.

Другими темами разговора была операция США в Ираке, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани, и крушение украинского самолета, сбитого по ошибке ПВО Ирана.

"Главы МИД Ирана и Китая в ходе встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности обменялись мнениями по поводу Совместного всеобъемлющего плана действий, гибели генерала Сулеймани и украинского самолета", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД Ирана, деталей их беседы не приводится.

Другой темой переговоров стал коронавирус - Зариф поблагодарил китайского коллегу за сотрудничество и содействие в эвакуации иранских студентов из города Ухань - эпицентра вируса, а также оценил действия властей КНР в ситуации с вирусом.

В Иране на данный момент нет официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. При этом было несколько подозрений на заболевание, а в СМИ проходила информация о гибели, связанной с коронавирусом, что власти не подтвердили.

По мере распространения вируса Тегеран принял решение приостановить авиасообщение с Китаем, а также помещать в карантин лиц, прибывающих в Иран, отправным пунктом которых был Китай.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек.