Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, участвующий в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, потратил уже от $1 млн до 1,5 млн на распространение в Instagram агитационных материалов.

Такие оценки приводятся в статье, опубликованной в пятницу в журнале Forbes, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает издание, Блумберг оплачивает услуги примерно 30 лиц, которые активно публикуют материалы подобного рода в Instagram в яркой и запоминающейся форме. По утверждению экспертов, опрошенных журналистами Forbes, известные люди, у которых свыше 1 млн подписчиков в Instagram, могут требовать в США не менее $10 тыс. за публикацию в соцсети одного сообщения. В случаях, когда речь идет о материалах политического характера, цена может достигать $50 тыс., утверждается в материале.

По версии экспертов, Блумберг может платить от $30 тыс. до 50 тыс. за размещение одного агитационного сообщения в соцсети. Вместе с тем журнал констатирует, что представители экс-мэра могли заключить с пишущими в Instagram лицами какие-либо контракты, меняющие условия оплаты. Официальные представители предвыборного штаба Блумберга отказались от комментариев относительно утверждений издания.

Блумберг вступил в предвыборную гонку в США в ноябре 2019 года. Он не раз заявлял, что готов потратить значительные средства на публикацию агитационных материалов. Согласно последним оценкам Forbes, состояние бывшего мэра достигает почти $63 млрд.