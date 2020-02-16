Первый смертельный случай после заражения коронавирусом нового типа выявили на Тайване.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает телеканал CGTN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как стало известно, умершим из-за инфекции оказался 60-летний мужчина.

Уточняется, что в последнее время он не покидал остров.

Как отмечается, на Тайване зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусом.

Согласно последним данным, число инфицированных на острове возросло до 20.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.