Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв, передает РИА Новости.

"Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Камишлия - Шейрек - Деллик - Касра - Арада-Кебира - Касра - Таврат - Шавкат - Деллик - Шейрек - Камишлия в провинции Хасеке", - сказал Журавлев.

Также подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинциях Алеппо и Ракка. Кроме того прошло воздушное патрулирование.

Журавлев добавил, что все мероприятия прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий.

За прошедшие сутки медицинскими специалистам Минобороны РФ оказана помощь 206 сирийским гражданам в населенных пунктах Кобани провинции Алеппо и Камишлия провинции Хасеке.