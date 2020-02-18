Китайские дизайнеры нашли способ привлечь иностранцев к борьбе с коронавирусом: вопреки эпидемии они приехали с соответствующей акцией на Неделю моды в Лондон, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Модный бренд-производитель верхней одежды Bosideng впервые приехал на Неделю моды с собственным шоу. В заключительной части программы модели вышли на подиум в классических китайских куртках красного цвета и с национальным флагом в руках. Таким образом китайцы призвали мир поддержать страну в ликвидации эпидемии.

"Сейчас для Китая наступили тяжелые времена, но китайцы - действительно сильный народ. Я горжусь, что работаю с этими людьми. Я многому у них учусь", - заявил дизайнер Пьетро Феррагина (Pietro Ferragina), который работает в команде Bosideng на протяжении десяти лет.

Представитель бренда отметил, что компания пожертвовала 150 тысяч пуховиков общей стоимостью 300 миллионов юаней для персонала и всех пострадавших в очаге заражения.